Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 14 juillet

Les arts de la rue sont chez eux à Caen ! Jusqu'au 2 septembre, rendez-vous dans les parcs, jardins et quartiers de Caen pour la troisième saison d'Éclat(s) de rue. Retrouvez les arts du cirque, clownesque, de la musique ou encore de la danse avec des numéros dans toute la ville cet été. Programme complet sur le site de l'Office de Tourisme de Caen.

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017 c'est Castle Bike Show à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Ce 22e rassemblement se tient dans l'enceinte du château avec village de stands, animations bikers, démonstrations de trial les trois jours, concerts, feu d'artifice et restauration sur place.

Vendredi 14 juillet, rendez-vous pour le Tendance Live - Résonance au Havre. Dès 20h sur l'esplanade de la plage avec le groupe Texas, Boulevard des Airs, Slimane, Léa Paci, Nassi, Tibz, June the Girl, Léa Castel ou encore Lucie, la normande finaliste de The Voice. Le concert est suivi d'un grand feu d'artifice. Retrouvez toutes les infos et la programmation de ce concert gratuit sur tendanceouest.com.

Dimanche 16 juillet2017, le village du Renouard près de Vimoutiers est en fête : vide grenier, exposition de véhicules anciens, bourse d'échange auto-moto, marché du terroir et de l'artisanat, concours canin.