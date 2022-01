Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 10 juillet

À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs feux d'artifice sont tirés en Normandie. Certains sont prévus plus tôt comme ce jeudi 13 juillet 2017 à Villers-sur-mer, Ouistreham ou encore Bayeux et Grandcamp Maisy. D'autres ce samedi 15 juillet 2017 à l'image de Houlgate et Cabourg.

Dimanche 16 juillet 2017 rendez-vous à Portbail pour une grande journée festive. Des animations prévues dans le bourg toute la journée. Bal populaire en plein air le soir, retraite aux flambeaux, feu d'artifice avec embrasement du pont aux 3 arches. Renseignements au 02 33 87 52 00.

À Flers, tous les vendredis de l'été, un concert. Ce vendredi 14 juillet 2017 retrouvez Foumagnac en live, un groupe de folk Irlandais originaire de Rouen. Ils ont déjà fait les premières parties de Matmatah et se sont entourés des plus grands comme les Ogres de Barback ou encore Zebda. Découvrez-les Place Saint-Jean à partir de 19h.