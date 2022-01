Pétitions et personnalités demandent l'entrée de Simone Veil au Panthéon

"Simone Veil, pour sa vie et son parcours de survivante de la Shoah, d'avocate pour les Droits des femmes et d'européenne mérite le Panthéon", affirme l'une de ces pétitions, signée par plus de 75.000 internautes sur le site change.org, et soutenue notamment par la présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse ou par la comédienne espagnole Rossy de Palma.

"Simone Veil est assurément l'une des femmes qui a le plus impacté l'Histoire de France de manière positive au XXème siècle, et ses actions bienfaitrices ont encore des échos aujourd'hui. Aussi, Simone Veil est assurément la femme la plus digne de figurer au Panthéon", soutient une autre pétition sur change.org, signée par plus de 50.000 internautes, et notamment par l'ancienne patronne du Medef Laurence Parisot.

Ces deux pétitions sont adressées au chef de l'Etat Emmanuel Macron.

Vendredi soir, en marge du séminaire gouvernemental à Nancy, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a affirmé qu'"il reviendrait au président de la République et au Premier ministre d'échanger d'abord avec (la) famille de (Simone Veil) parce que ce qui me paraît essentiel, c'est de savoir ce que veut aussi la famille (...). Ensuite, il y aura une réflexion".

De nombreux autres voix se sont exprimées en faveur de cette entrée au Panthéon, comme celle de Jean-Claude Gayssot, qui a donné son nom à une loi mémorielle de 1990 qui réprime la contestation des crimes contre l'Humanité, l'ex-ministre des Droits des Femmes Laurence Rossignol, le député LR Sébastien Huyghe, le président LR de la région Paca Christian Estrosi, l'écrivain Bernard-Henri Lévy, la militante Femen Inna Shevchenko, le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan, le vice-président du FN Florian Philippot, les eurodéputés socialistes et radicaux français, le député UDI Yves Jégo, etc.

