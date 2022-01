Saint-Jouin-Bruneval. Une nouvelle plage entre Le Havre et Etretat [Vidéo]

Le littoral entre Le Havre et Dieppe est connu pour ses falaises, ses ports et ses valleuses (ces petites vallées qui percent la falaise pour se jeter dans la Manche). Il en existe une un peu particulière, celle de Bruneval sur la commune de Saint-Jouin-Bruneval, entre Le Havre et Etretat. Il y a 40 ans, le port du Havre y a construit le port pétrolier d'Antifer pour pouvoir y accueillir des supertankers, mais l'activité y a toujours été réduite.

Saint-Jouin-Bruneval se tourne vers le tourisme

Depuis quelques années, Saint-Jouin-Bruneval tente de se tourner vers le tourisme, avec l'aménagement d'une plage d'un côté du port (très fréquentée par les Havrais) et de l'autre côté l'aménagement de la valleuse de Bruneval dont la plage a disparu après la création du port.

Tous les galets avaient disparu et dans l'urgence une digue en béton avait été créée. Elle s'était fortement détériorée depuis. Le port du Havre a accepté de créer une nouvelle digue, "promenade" cette fois. Ce que l'on appelle un perrey. Ce perrey de Bruneval est inauguré samedi 1er juillet 2017 à partir de 11h, avec des démonstrations de cerfs-volants, un concert du groupe Gipsy Pigs et la présence d'un food truck.

