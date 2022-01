Rouen. Une conductrice irascible jugée à Rouen

C'est le 4 mai 2017 que la prévenue, au volant de son véhicule, aborde un rond point encombré en cette fin d'après midi, à Sotteville les Rouen (Seine-Maritime). Devant elle, sa victime et son enfant à bord, qui ralentit prudemment pour céder le passage aux usagers qui ont la priorité. Énervée par cette conduite pourtant respectueuse du code la route, la prévenue double la voiture de la victime mais la percute par l'arrière. Choquée, la mère de famille descend de sa voiture et reçoit une gifle de la prévenue, venue à sa rencontre. Effrayée par ce comportement, elle poursuit sa route vers son domicile mais la prévenue mécontente la suit, la percute une nouvelle fois et lui assène une deuxième gifle. Le mari de la victime intervient calmement pour tenter de raisonner la conductrice irascible.

Elle ne regrette même pas son geste

Alertée, la Police l'interpelle et la place en garde à vue, au cours de laquelle un médecin constate un état d'alcoolémie avancé. La prévenue dit avoir été giflée et prétend que la violence est réciproque, puis se calme et reconnait ses actes, sans s'émouvoir. "J'allais trop vite, je l'ai percutée deux fois", se contente-t-elle de dire. Une enquête de voisinage confirmera son état d'excitation. Pour la partie civile, "la prévenue s'est acharnée sur ma cliente", et pour le Ministère public, "il n'y a aucune émotion ni regret chez la prévenue". Sa défense déclare que "le contexte familial et social de la prévenue ne l'a pas aidée".

A l'audience du mercredi 28 juin 2017, le Tribunal la condamne à six mois de prison avec sursis et à une mise à l'épreuve de deux ans.

