Rouen. Sotteville les Rouen : il s'acharne sur sa grand mère  

À Sotteville les Rouen (Seine-Maritime), mardi 3 octobre 2017, une femme appelle la police : elle est témoin d'un acte de violences caractérisé perpétré par son voisin, Tony Maurouard, 31 ans, qui malmène sa grand-mère de 77 ans.

La veille, ce dernier a fait le choix de venir dormir chez elle car il doit se rendre à l'enterrement d'un proche. Il lui demande de le réveiller à temps pour se rendre à la cérémonie mais, sous l'effet de l'alcool, il dort profondément. La vieille dame ne le réveille que tard dans la journée.

Irrité par ce contretemps, il se rue sur elle, l'empoigne violemment et lui assène des coups de poing au visage et au corps. Un certificat médical attestera de contusions et hématomes, lui octroyant une incapacité temporaire de travail de dix jours.

Sans regrets

Les policiers interpellent le mis en cause et le placent en garde à vue. Son casier judiciaire fait déjà mention d'une plainte pour faits similaires il y a cinq ans et d'une condamnation pour dégradation et usage de stupéfiants. C'est donc en récidive légale qu'il comparaissait vendredi 6 octobre 2017. Son seul argument à la barre est de dire, sans regrets : "Vous ne connaissez pas ma grand-mère".

Pour le Ministère Public, "les faits sont parfaitement caractérisés", alors que la défense du prévenu avance que l'individu "est en détresse affective, rejeté par le seul membre de sa famille".

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné à dix-huit mois de prison dont neuf avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans.

