La hache de guerre est enterrée. Après un conflit ouvert pendant des mois sur le partage des voies de Teor dans le centre de Rouen (Seine-Maritime), les cyclistes et les chauffeurs de la TCAR se sont faits discrets. Aujourd'hui, ils reviennent sur le devant de la scène avec une solution pensée pour satisfaire toutes les parties.

C'est ce que nous confirme ce mardi 27 juin 2017 Guillaume Grima, représentant légal de l'association de cyclistes Sabine. "Nous avons travaillé ensemble, cyclistes et chauffeurs, en bonne intelligence, assure-t-il. Nous sommes allés sur le terrain et nous avons trouvé une solution." Cette solution, c'est de fermer la voie au bord de la piste de Teor à la circulation des voitures au profit des vélos, de la rue Grand Pont jusqu'à la rue Petit de Julleville. Une proposition qui a été transmise à la Métropole qui devra trancher pour ou contre cette solution.

À la Métropole de trancher

"Pour les chauffeurs, c'est une expérimentation avant de voir si on peut étendre ce système, car nous nous aimerions que ça aille de l'entrée de la rue Saint-Éloi jusqu'à la rue Robert-Schuman", ajoute Guillaume Grima. Cette solution pourrait donner une place aux cyclistes sur cet axe qui traverse Rouen mais nécessiterait d'en chasser les voitures.

Mais là encore, le représentant de Sabine à la parade. "On pourrait faire comme dans toutes les autres rues piétonnes de Rouen et mettre des bornes à l'entrée, pour laisser le passage aux livraisons, aux riverains qui transportent des choses lourdes et aux personnes à mobilité réduite", imagine-t-il. Les chauffeurs et l'association sont séduits, il ne reste plus qu'à convaincre la Métropole.

