Rouen. Une série sur l'éditeur normand de Beaudelaire en tournage à Rouen

Depuis lundi 26 juin 2017, une trentaine de comédiens et de techniciens s'activent à l'Aître Saint-Maclou à Rouen (Seine-Maritime). Le lieu, chargé d'Histoire, est devenu le décor de la série de Florian Beaume, Spleen, les maudites fleurs du mal. Une oeuvre qui retrace une partie de la vie d'Auguste Poulet-Malassis, éditeur normand, originaire d'Alençon (Orne).

Un éditeur déterminé

L'homme a joué un rôle important dans la carrière du poète. "À la parution des Fleurs du Mal, Charles Beaudelaire n'était pas très confiant par rapport à la situation et, en voyant à quel point ça commençait à faire des remous, il s'est dit qu'il fallait peut-être retirer le recueil de la vente et c'est Auguste Poulet-Malassis qui lui a dit non", raconte Florian Beaume.

Florian Beaume, réalisateur de Spleen, les maudites fleurs du mal

Si le réalisateur a décidé de s'intéresser à ce personnage, ce n'est pas tout à fait par hasard. Auguste Poulet-Malassis est un oncle éloigné de Florian Beaume. "J'en entends parler depuis tout petit, explique-t-il. Je me suis dit que ça pouvait faire un très bon sujet de série."

Diffusion en décembre

Spleen, les maudites fleurs du mal, ce sera diffusé sur France Télévisions en décembre. La série comptera dix épisodes de dix minutes.

