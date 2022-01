Caen. A Caen, les syndicats se sont rassemblés contre la réforme du code du travail

Ils sont une cinquantaine à s'être réuni devant la préfecture de Caen (Calvados), mardi 27 juin 2017, à l'appel de l'intersyndicale du Calvados pour protester contre le projet de réforme du code du travail. "On est là pour continuer ce qui a déjà été commencé contre la Loi Travail l'an dernier. On ne voulait pas de la Loi Travail, on ne veut toujours pas de réforme du code du travail", explique Laurent, syndicaliste Force Ouvrière (FO). Le rassemblement était suivi d'une assemblée générale sur la place du Théâtre où chaque syndicat a pu s'exprimer.

Rassemblement contre la loi travail XXLhttps://t.co/yBj5ydop9U pic.twitter.com/uO1xlvYXpN — Résistances Caen (@resistancescaen) 27 juin 2017

Une motion déposée en préfecture

En marge du rassemblement, une délégation a été reçue à la préfecture afin de déposer une motion signée par l'intersyndicale. "Les futurs projets de réforme du gouvernement concernant le droit du travail, dévoilés par la presse, vont bien au-delà des éléments annoncés, publiquement! Ils aggravent les mesures déjà contenues dans la loi travail dont nous continuons à exiger l'abrogation". Les syndicats entendent peser sur les discussions qui s'ouvrent mercredi 28 juin 2017 en Conseil des ministres. "Aujourd'hui le rassemblement est symbolique, on veut faire savoir au gouvernement qu'on est là avant la présentation du projet de réforme aux ministres", expose Pierrick Salvi, secrétaire départemental FO.

Si aucune manifestation n'est prévue pendant l'été, les syndicats évoquent la date du mardi 12 septembre 2017 pour la reprise de la contestation.

