Caen. Caennais, découvrez l'intérieur de votre nouveau tramway

Des couleurs sobres, des lignes épurées... Le design du futur tramway de Caen (Calvados) a été dévoilé le jeudi 22 juin 2017. Le comité de design, réunissant plusieurs élus de Caen la mer, a travaillé en étroite collaboration avec l'entreprise Alstom, qui fournira le futur tramway. "Caen la mer a la volonté de disposer d'un tramway efficace, fiable, sobre et moderne. (...) Les couleurs retenues, déclinaisons de corail, gris et beige, ne se démodent pas et ne sont pas l'expression d'un moment".

Un design élégant et personnalisé pour le futur #tramway de Caen la mer https://t.co/XuX2gVc0uN via @Caenlamer pic.twitter.com/JZe0BW49ew — Alstom France (@AlstomFrance) 26 juin 2017

Une accessibilité renforcée

Si l'esthétique a été mûrement pensée, l'accessibilité n'a pas été pour autant négligée. En plus des ouvertures élargies, les contrastes ont été travaillés afin de faciliter l'accès aux personnes malvoyantes.

Le futur tramway sera mis en service en 2019.

A LIRE AUSSI.

Choisissez le visage du futur tramway de Caen !

Caen la mer achète 23 rames de tramway à Alstom pour 51,5 millions d'euros

Tramway de Caen : voilà le design retenu