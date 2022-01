Saint-Lô. Formule 1: grand prix d'Azerbaïdjan, le pilote normand fini 6ème

Le grand prix d'Azerbaïdjan a été une course totalement folle, avec un drapeau rouge au vingt-troisième tour notamment, et de nombreux abandons. Dans cette folie, le normand Esteban Ocon n'y a pas échappé, avec un accrochage contre Pérez son propre coéquipier avant de signer une deuxième partie de course, superbe!

Sixième place et huitième place au général

Un temps troisième, le pilote normand a réussi à résister après s'être fait reprendre par les cadors comme Vettel et Hamilton, pour signer une très belle sixième place finale, qui confirme le très bon début de saison du pilote rouennais, qui pointe désormais à la huitième place du champion du monde des pilotes, avec 35 points.