Caen. Viols incestueux : quatre victimes présumées devant la Cour d'assises du Calvados

Le procès qui s'ouvre devant la Cour d'assises du Calvados à Caen, lundi 26 juin 2017, fait écho à une plainte déposée en juillet 2012, par deux jeunes femmes, deux demi-soeurs, à la brigade de gendarmerie d'Évreux (Eure). Elles dénoncent alors des abus sexuels commis par leur oncle entre 1998 et 2005. Des actes commis à son domicile de Méry-Corbon dans le Calvados. Lors de leur déposition, elles font état d'autres victimes possibles.

Certains faits sont prescrits

Pendant l'enquête, sa fille assure avoir également été victime de viols répétés entre 1976 et 1979. Des faits prescrits à l'heure où s'ouvre ce procès. Une petite-nièce a elle aussi dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles commis entre 1995 et 1997, alors qu'elle avait entre 6 et 8 ans.

L'accusé, âgé de 73 ans, doit répondre de viols incestueux sur mineure de 15 ans et mineure de plus de 15 ans, par personne ayant autorité. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle, et 100 000 € d'amende.

