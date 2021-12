Bayeux. Un tableau en hommage au père Jacques Hamel pour symboliser la paix

C'est un tableau symbolique qui a été remis à l'archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, jeudi 22 juin 2017, à l'évêché de Bayeux (Calvados). L'artiste, Abdelkader Djabali, artiste musulman de Bayeux a offert son tableau tout en mosaïques réalisé en hommage au père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 en l'église de Saint-Étienne-du Rouvray.

Un message de paix

"Lorsque j'ai appris aux informations cet assassinat, j'ai aussitôt cherché un moyen d'agir, d'exprimer ce que je ressentais, se souvient l'artiste. Il y a d'autres moyens que les armes pour s'exprimer. L'art en fait partie."

Sur son tableau, le portrait de Jacques Hamel apparaît entre les ténèbres et le ciel."C'est très émouvant de voir qu'un an après des personnes continuent à exprimer à la fois leur horreur de la barbarie et leur volonté de paix. C'est touchant de voir combien les Musulmans se manifestent pour dire que cet assassinat n'est pas leur religion"

Le 26 juillet 2017, après une messe en hommage au père Jacques Hamel, la commune de Saint-Étienne du Rouvray inaugurera une stèle sur la place de l'église.

