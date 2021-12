Rouen. La ministre de l'Enseignement supérieur en visite à Rouen

Faire d'une pierre deux coups. Quitte à faire le déplacement jusqu'à l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur a rentabilisé son temps. Le matin, tout d'abord, Frédérique Vidal s'est rendue sur le campus de Mont-Saint-Aignan, où elle a pu échanger avec des professeurs, des étudiants et des dirigeants de l'Université de Rouen et de l'IUT.

"J'ai pu voir moi-même sur place des solutions qui fonctionnent, pour les proposer plus largement si d'autres universités veulent suivre ce modèle", décrit la ministre. Parmi ces bonnes idées, elle note entre autres "la qualité de l'orientation grâce à un affichage très clair" ou "le diplôme qui permet d'accueillir des bacheliers qui n'ont pas eu leur choix sur admission post bac et qui les prépare pendant un an à la réussite dans la branche qu'ils avaient choisie".

Soutenir les candidats locaux

Après cette visite, Frédérique Vidal a rejoint en début d'après-midi les candidats En Marche de Seine-Maritime pour une promenade dans les rues de Rouen. Au programme : discussion avec les équipes, photos sous le Gros Horloge et quelques idées échangées avec ceux qui pourraient être élus dès ce dimanche 18 juin 2017.

Par exemple, Cyrille Grenot, le candidat de la 3e circonscription du département, a indiqué à la ministre qu'il serait "exigeant" avec elle en rappelant qu'il pourrait être élu sur un territoire "qui a un produit universitaire à défendre".

