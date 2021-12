Pendant que certains profitent du beau temps et de la chaleur de ce jeudi 15 juin 2017 pour déjeuner en terrasse, d'autres s'entassent dans un petit restaurant de la rue des Boucheries Saint-Ouen de Rouen (Seine-Maritime) pour une réunion politique. Valérie Fourneyron, la députée socialiste sortante de la 1ere circonscription y réunit ses soutiens et son équipe de campagne pour rameuter les troupes en vue du second tour.

Exceptionnellement, un invité de marque se joint à l'assemblée. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, fait une escale de quelques heures à Rouen pour apporter son soutien à une candidate qui admet elle-même "être un peu dans la difficulté".

Un retour d'ascenseur

Ce à quoi Bernard Cazeneuve lui répond que "c'est quand c'est difficile qu'il faut être présent", expliquant au passage qu'il souhaite à travers cette visite de courtoisie rendre le soutien qu'on lui a apporté alors que les choses étaient difficiles pour lui quand il se trouvait en première ligne.

Convaincu que "les valeurs socialistes n'ont pas disparu", l'ancien Premier ministre a rappelé aux quelques militants rassemblés qu'il souhaitait voir des élus socialistes à l'assemblée pour ne pas laisser quartier libre à la droite. Mais la tâche s'annonce ardue pour Valérie Fourneyron qui est arrivée en deuxième position au premier tour avec 17,22 % des voix, loin derrière le candidat En Marche Damien Adam et ses 34,6 % suffrages.

