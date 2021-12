Saint-Lô. Législatives 2017. Six débats d'entre-deux-tours en direct sur Tendance Ouest

L'exercice n'est pas banal. À 48h du second tour des élections législatives, Tendance Ouest organise simultanément six débats d'entre-deux-tours. Vendredi 16 juin 2017, de 12h à 13h, les rédactions de la première radio indépendante de Normandie se mobilisent et reçoivent des candidats de six circonscriptions à Alençon, Caen, Cherbourg, Rouen et Saint-Lô.

En Seine-Maritime, les qualifiées de la seconde circonscription, Annie Vidal (LREM) et Françoise Guégot (LR), ainsi que ceux de la première, Damien Adam (LREM) et Valérie Fourneyron (PS), ont accepté l'invitation de Tendance Ouest à Rouen.

Dans la Manche, Benoîte Nouet (LREM) et Philippe Gosselin (LR) se retrouveront sur le plateau de Tendance Ouest à Saint-Lô pour débattre des enjeux de la première circonscription. Dans le même temps, l'agence de Cherbourg accueillera Blaise Mistler (LREM) et Sonia Krimi (candidate déçue à l'investiture LREM), candidats de la quatrième circonscription.

Dans le Calvados, Sonia de la Provôté (UDI, 2e circonscription), Laurence Dumont (PS, 1ère circonscription) et Cédric Nouvelot (LR,5e circonscription) débattront à quelques heures seulement de la fin de la campagne du second tour, à Caen.

Enfin, dans l'Orne, ce sont les candidats de la troisième circonscription, Isabelle Boscher (LREM) et Jérôme Nury (LR) qui se retrouvent à Alençon.

