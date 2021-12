Caen. Près de Caen. La cave des tontons, entre choix et originalité

Christophe et Corinne Lecarpentier ont repris il y a un mois et demi la cave à vin, "la cave des tontons", située à Fleury-sur-Orne, près de Caen (Calvados). Un large choix de vins rouges, rosés et blancs est proposé et le gérant, qui a travaillé au Grand Hôtel de Cabourg, se fait un réel plaisir d'orienter les clients dans leurs choix. Whiskies, rhum, bières et jus de fruits viennent compléter la boutique. Idéal pour un cadeau de fête des pères, par exemple.

Ateliers cocktails en préparation

À partir de septembre, Christophe Lecarpentier espère pouvoir mettre en place des ateliers cocktails pour présenter plus de produits. Les dégustations seront accompagnées de planches de charcuteries et de fromages. Dans l'arrière-boutique, un restaurant, ouvert uniquement le midi, propose des produits frais. Et pour rester dans l'univers des "tontons", pourquoi ne pas se laisser tenter par le menu Grisbi à 12,80 €, avec une entrée, un plat et un café ?

Pratique. La cave des tontons, 22 rue Quadrant, Fleury-sur-Orne. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h30. 02 31 52 57 11