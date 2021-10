Fleury-sur-Orne. Ikea près de Caen : "nous allons encore embaucher"

En ce début de mois de novembre 2016, le géant suédois de l'ameublement fête ses cinq ans à Fleury-sur-Orne, au sud de Caen (Calvados). Chrisophe Parra, directeur d'Ikea Caen, fait le point.

Quel bilan tirez-vous de la fréquentation du magasin ?

"Nous sommes satisfaits puisqu'en cinq ans, nous avons comptabilisé sept millions de visiteurs, dont 1,3 million l'an passé. Cette fréquentation est en augmentation constante, avec notamment +4 % entre 2016 et 2015. Le chiffre d'affaires est en hausse lui aussi, de 5 % sur un an."

Les travaux d'Ikea Centres doivent bientôt démarrer. Qu'en attendez-vous ?

"Plus de visiteurs. Nous travaillons déjà régulièrement avec les responsables de cet aménagement pour dégager une cohérence d'ensemble. Nous avons commencé à embaucher de nouveaux personnels, avec 35 collaborateurs recrutés depuis le mois de septembre. Et nous en chercherons 50 autres très prochainement dans les métiers de la vente, de la logistique, du service clientèle et de la restauration notamment. Et puis en mars, comme pour chaque été suivant, nous chercherons également une soixantaine de personnes".

De l'extérieur, certains vous reprochent de proposer des contrats précaires ?

"Nous proposions du travail de façon fixe à 180 personnes à notre ouverture en 2011. Aujourd'hui, nous employons 200 personnes. Et 82 % de notre personnel a plus de trois ans d'ancienneté. Je suis arrivé à la direction du magasin il y a un an, et j'ai tout de suite noté que les collaborateurs étaient ici très attachés à la culture de l'entreprise".

Qu'est-ce qui fait la différence du magasin de Caen par rapport aux autres en France ?

"Nous essayons de nous adapter en fonction des besoins de nos clients. A cet effet, nous organisons des sondages au domicile de nos clients Ikea Family. L'occasion d'échanger avec eux sur leurs besoins et leurs attentes. Par exemple, nous nous sommes rendu compte que les Normands possédaient plus de paires de chaussures que les autres. À nous derrière, en magasin, de proposer les solutions. Nous avons pour cela notamment 17 architectes d'intérieur ici à Fleury-sur-Orne qui agencent les différents espaces de présentation."

Prévoyez-vous des travaux importants prochainement ?

"Nous sommes déjà engagés dans un plan d'investissement de deux millions d'euros. Nous avons ainsi réaménagé récemment l'accueil, ainsi que plusieurs espaces de présentation. Certaines de ces dépenses sont pensées par rapport à l'arrivée d'Ikea Centres. Et puis, nous allons installer ce mois-ci, 6 500 m2 de panneaux solaires pour développer notre autonomie énergétique."

