Rouen. Normandie : il agresse son ex avec un couteau et une fourchette

Ce jour-là, mardi 16 mai 2017, Driss Boushada, 32 ans, force la porte du domicile de sa compagne au Grand Quevilly (Seine-Maritime), causant des dégradations pour lesquelles le bailleur social Quevilly Habitat se porte partie civile.

Il l'agresse avec un couteau et une fourchette

Au cours de la conversation, une dispute éclate et le prévenu se saisit d'un couteau de cuisine et d'une fourchette qu'il utilise contre la victime, lui occasionnant plusieurs plaies et lésions qu'un examen médical confirmera. La police est appelée par l'agent de sécurité de l'immeuble, et interpelle l'individu à proximité du bâtiment dont la victime est la gardienne.

Emmené au commissariat, il y subira le test de l'éthylomètre qui sera plus que positif. Le prévenu n'a visiblement toujours pas réglé ses problèmes d'alcool récurrents, en dépit de l'obligation de soins qui lui avait été signifiée lors de sa précédente comparution. Une enquête de voisinage confirme avoir souvent entendu des cris provenant de l'appartement.

"Je ne suis pas violent"

Entendue en audition, la victime se dit souvent la proie de la violence de son ex-compagnon, mais surprend la Cour quand elle reconnaît l'avoir fréquemment sollicité pour qu'il vienne la voir.

Le prévenu admet qu'il "est souvent revenu chez elle, mais qu'il n'est pas violent". Pour la partie civile, "il inverse les rôles, c'est lui l'agresseur". Pour le ministère public, "l'ensemble des éléments du dossier confirme la responsabilité du prévenu". Sa défense note que "les responsabilités de chacun devraient être retenues".

Reconnu coupable à l'audience du lundi 12 juin 2017, le tribunal le condamne à huit mois de prison ferme.

