Condé-sur-Noireau. Cotral, une entreprise de Normandie, choisit des 4x3 pour recruter

Le côté insolite de l'annonce a eu le mérite de porter ses fruits. Du 25 mai au 1er juin 2017, la société Cotral a diffusé une offre d'emploi en 4X3 sur 40 panneaux publicitaires répartis à Caen (Calvados) et dans son agglomération. "Nous avons dans la foulée reçu une cinquantaine de candidatures et nous avons constaté une augmentation de la fréquentation de notre offre d'emploi sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux", a constaté Mélina Dral, des ressources humaines du laboratoire Cotral, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'écouteurs et de protecteurs auditifs pour les particuliers, les professionnels exposés au bruit et les militaires. En France, le siège est basée à Condé-sur-Noireau et appartient au groupe du même nom qui génère un chiffre d'affaires annuel de 35 millions d'euros.

100 des 220 collaborateurs en Normandie

Déguisé, le candidat potentiel sur l'affiche avait des airs de super héros. "C'est parce que nous recherchions un super développeur, s'amuse Stéphanie Desmoulins, responsable des ressources humaines. L'objectif était d'attiser la curiosité des candidats, y compris les juniors, et donc de nous démarquer en changeant des modes de recrutement traditionnels sur lesquels nous restons présents". Pour elle, le ton avait besoin d'être décalé :

Stéphanie Desmoulins, responsable des ressources humaines Impossible de lire le son.

Cotral est installé dans huit pays pour un total de 220 collaborateurs dont une centaine en Normandie.

