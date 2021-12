Tourlaville. Manche. Un faux plafond de 200 m2 s'effondre dans une boulangerie près de Cherbourg

Un faux plafond d'une surface de 200 m² s'est effondré dans la partie technique d'une boulangerie, boulevard de l'Est à Tourlaville près de Cherbourg (Manche), ce samedi 10 juin 2017 vers 15 h 45.

D'importants dégâts, mais pas de victimes

L'effondrement de ce faux plafond a provoqué d'importants dégâts sur les installations d'alimentation en gaz et électricité. La zone a été sécurisée par les sapeurs-pompiers, au moyen d'un fourgon incendie et d'un bras élévateur.

Les services d'urgence de GRDF pour le Gaz et Enedis pour l'électricité sont également intervenus. Il n'y a pas de dégâts dans la partie boutique recevant du public.

11 personnes au chômage technique

L'établissement va connaître une période de fermeture, le temps de la remise en état, provoquant du chômage technique pour 11 salariés de l'entreprise.