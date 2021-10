Saint-Lô. Formation aux premiers gestes qui sauvent dans la Manche

Les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, la Protection civile sont mobilisés ce samedi 12 novembre 2016, pour former les Français aux bons comportements et aux premiers gestes qui sauvent.

Du malaise à l'arrêt cardiaque et aux attaques terroristes

Les sapeurs-pompiers sont les premiers à constater les conséquences du manque de préparation des Français aux gestes de premiers secours.

Ces conséquences pourraient être évitées grâce à des gestes simples, accessibles à tous, contre les malaises, arrêts cardiaques, et lors d'événements dramatiques comme des actes terroristes.

Sessions gratuites de formation

Des sessions gratuites aux premiers gestes qui sauvent, se déroulent ce samedi 12 novembre 2016, dans tous les centres de secours des sapeurs-pompiers, de 9 h à 12 h, des sapeurs-pompiers qui seront présents aux côtés de la Croix Rouge Française et de la Protection Civile dans les supermarchés et hypermarchés suivants entre 14 h et 17 h :

Leclerc Agneaux

Carrefour Avranches

Leclerc Granville

Auchan La Glacerie

Centre commercial Les Eléis Cherbourg.

A LIRE AUSSI.

Un an après l'attentat du Bataclan, les Ornais invités à adopter les comportements qui sauvent

Collision voiture contre train en gare de Flers (Orne) : un exercice de sécurité mobilise 150 personnes