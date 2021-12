Paluel. Le redémarrage du réacteur 2 de la centrale de Paluel encore reporté

Trois mois! C'est le nouveau délai qui s'ajoute avant le redémarrage du réacteur 2 de la centrale nucléaire du Paluel (Seine-Maritime). Il ne devrait donc pas repartir avant la mi-février annonce EDF ce jeudi 8 juin 2017.

Le onzième report

En sommeil depuis plus de deux ans, il a été arrêté suite à une visite de sûreté menée par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, et une opération de maintenance. Cet arrêt avait été prolongé après la chute d'un générateur de vapeur usé de quelque 500 tonnes en mars 2016, qui avait endommagé le béton du réacteur et des plateaux de protection de la piscine du bâtiment.

Les dernières prévisions comptaient sur une remise en service fin novembre, remise en service qui a été décalée pour la onzième fois. "Cet ajustement est lié à des expertises réalisées autour de la piscine du réacteur. Cela nous a permis d'affiner le programme de travaux nécessaires dans cette partie de l'installation", explique le porte-parole du groupe énergétique.

