Le centre social de Perseigne est sauvé

En 2008, le projet ANRU de rénovation du quartier populaire de Perseigne, à Alençon, prévoyait la création d'une vaste avenue entre la route du Mans et celle de Mamers ... pour la construction de laquelle le centre social Paul Gaugain, situé au coeur du quartier, aurait du être rasé.



Cette annonce avait soulevé pas mal d'émoi chez les 7000 habitants du quartier.



D'autant qu'avec la réabilitation de la Place de la Paix ... avec le marché ... d'autres activités se sont dévelopées à cet endroit: jeux pour les enfants, vie associative...



L'affaire est remontée jusqu'à Paris, où l'accord vient d'être donné: le projet initial est modifié, et si les bâtiments du centre social vont être rasés, c'est à cause de leur vétusté; mais un nouveau centre va être reconstruit, au même endroit: des bâtiments neufs, basse consommation, et à l'architecture contemporaine.



La population du quartier va être consultée sur ses souhaits jusqu'au mois de juin, puis un cahier des charges sera établi, puis l'architecte devra travailler, puis les travaux dureront 18 mois.

Ils devraient être terminés avant fin 2012; plus de 5 millions d'euros seront investis sur ce site, ce qui correspond à l'enveloppe budgétaire ANRU initialement prévue.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire