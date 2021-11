Le public était venu en nombre pour pousser les joueurs de Rouen lors de leur dernière rencontre à domicile, et il en a eu pour son argent. Il faut dire que ce n'était pas n'importe quelle rencontre, puisqu'elle pouvait valider l'accession des Rouennais à la Pro A masculine la saison prochaine en cas de victoire face à Issy-les-Moulineaux.

Le premier match est peut-être le plus compliqué pour Nan Liu face à Alexandre Cassin, qui a un palmarès impressionnant en junior. Mais le Rouennais d'adoption ne se laisse pas faire. Nan remporte le premier, perd le second mais remporte les deux suivants pour donner le point à son équipe en l'emportant 3-1 (11-6, 6-11, 11-6, 11-7).

La fête commence en avance

Dans le second match, Léo De Nodrest met les nerfs de Jésus Cantero à l'épreuve. L'Espagnol s'impatiente sur les préparations au service de son adversaire mais réussit tout de même à s'imposer en quatre sets 3-1 (11-9, 9-11, 11-9, 11-7). La foule est en liesse avec ce nouveau point ramené par leur messie, qui ouvre les portes de la Pro A et la pause tombe à pic pour commercer la fête.

Mais la rencontre n'est pas encore finie et les joueurs doivent revenir sur le terrain pour le double. "C'était difficile de revenir sur le terrain et de finir la rencontre après ça", nous confie Abdel-Kader Salifou, l'un des deux joueurs de double rouennais. Avec Jésus Cantero, il gagne ce double en quatre sets 3-1 (11-6, 6-11, 11-5, 11-8) et conclut enfin la rencontre 3-0.

C'est à ce moment que la montée des pongistes rouennais est officielle. Au classement, les Rouennais sont donc champions de Pro B avec 47 points, trois points devant Saint-Denis. Avant de retrouver l aPro A l'année prochaine, le staff rouennais n'a qu'une mission pendant l'inter-saison : préparer l'effectif et faire ses marques au Kindarena.

