Rouen. Baseball : L'équipe de Rouen se renforce pour viser l'Europe

Dans le but de renforcer l'équipe pour la Coupe d'Europe en Allemagne, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) annoncent l'arrivée de René Leveret.

le CV impressionnant de René Leveret

Annoncé le 7 mai, René Leveret met un terme à sa carrière professionnelle, commencé à 17 ans chez les Minnesota Twins. Le Joueur originaire de South Reward (Saint Martin – France) a une carrière bien remplie en Minor League avec, en 2008, sa promotion en niveau A (4e échelon de la ligue) puis en A-Advanced (3e échelon de la ligue) en 2009.

En 2010, René évolue chez les Capitales de Quebec en Can-Am League et remporte cinq titres de Champion de 2010 à 2014. En parallèle, il rejoint l'Équipe de France de Baseball en 2012 pour le World Baseball Classic Qualifier.

En 2015, il signe chez les Amarillo Thunderheads puis les Lincoln Saltdogs en 2016 de l'American Association.

En 2016, René participe aussi à l'Euro et au World Baseball Classic Qualifier avec les Bleus.

Un dernier défi avec les Huskies de Rouen

Sa retraite n'aura pas durer longtemps car son gant à peine ôté et encore chaud, René va le renfiler pour renforcer les Huskies en vue de la Coupe d'Europe à Regensburg en Allemagne, du 7 au 11 juin. " C'est formidable, Il va nous apporter beaucoup d'expérience et de leadership. C'est un pro, sérieux, intense, un exemple. Pour la Coupe d'Europe, ce sera un atout important. Il peut faire basculer un match sur une frappe et c'est une menace constante pour les lanceurs adverses. Sa présence va obliger les lanceurs à se concentrer sur lui et du coup, cela va donner un peu plus de liberté à d'autres frappeurs comme Infante, Jaspe, Lefevre…" annonce le coach Keino Perez dans un communiqué de presse des Huskies.

Avec un accueil comme celui là, René devrait bien s'intégrer à l'équipe de plus qu'il connait déjà certains joueurs : Maxime Lefevre avec qui il a joué aux Capitales de Québec et plusieurs rouennais, coéquipier dans l'équipe de France.

