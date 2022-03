Un mort et deux blessés dans un accident de la route près de Mortagne au Perche ce week-end

Nouvel accident mortel dans l?Orne? le Troisième depuis le début de cette année? samedi vers 15h, une voiture et une fourgonnette sont entrées en collision à une intersection, entre la RD 9 entre Mortagne au Perche et Nocé et la RD 272 entre St-Mar de Réno et Réveillon sur la commune de Loisail ? Une femme, âgé de 76 ans, domiciliée à Mortagne au Perche, est décédée son mari, 82 ans, conducteur de la voiture a été blessé? dans le fourgon un homme de 71 ans? il a également été blessé?

