Rouen. Législatives : en Seine-Maritime, toutes les candidatures ont été validées

Ils étaient 117 à se porter candidats, et ils seront bien 117 à participer au scrutin des élections législatives sur l'ensemble de la Seine-Maritime. Après avoir officialisé leur participation auprès de la préfecture, le dossier de chaque candidat devait être examiné et approuvé par le ministère de l'Intérieur. Celui-ci a rendu son verdict le mercredi 24 mai 2017 sans rien trouver à redire sur les différents candidats.

Une répartition inégale

Avant les votes des dimanches 11 et 18 juin 2017, la situation est donc plus claire pour des électeurs qui connaissent maintenant les candidats sur chacune des dix circonscriptions que compte le département. Avec 18 candidats, la 8e circonscription est celle qui compte le plus de prétendants à l'Assemblée nationale. À l'inverse, la 5e et la 6e circonscription sont les moins disputées avec seulement huit candidats chacune.

