Hors Normandie. Le groupe de beatbox Berywam sort un EP

Berywam est un groupe de beatbox français, ces hommes-orchestres des temps modernes capables de faire le chant, le rythme ET l'instru juste avec la voix. Le groupe est une association des initiales ou syllabes de ses membres: Beatness (BE), Rythmind (RY), Wawad (WA) [lui-même champion de France en individuel] et MB14 (M).

Leur EP intitulé tout simplement Berywam est disponible depuis ce 2 juin 2017 au prix recommandé de 2.99€. Quatre titres à l'intérieur dont voici des extraits:

Et voici un exemple de leur talent dans un morceau intégral, je vous rappelle que tout est fait uniquement à la voix: