Les Courants de la liberté fêtent leurs 30 ans en cette année 2017. Un événement festif et sportif qui rassemble près de 35 000 personnes à Caen (Calvados). Voici les programmes des trois jours de courses.

Vendredi 9 juin.

À 14h sera donné le départ des Foulées de la Liberté au Mémorial de Caen. Près de 4 000 enfants des différents établissements scolaires caennais vont courir pour les associations Rêves, UNICEF et Les Fées Papillons. L'arrivée de la course se fait au Parc des Expositions.

Samedi 10 juin.

C'est parti pour les Rollers de la liberté. De 10h30 à 12h30 dans le quartier de la Prairie. Sous l'égide de TouCaen Roller, cette rando-course de 2 km s'effectue en deux heures. Les participants doivent effectuer un maximum de tours.

À 19h les femmes s'élanceront pour la Rochambelle, course-marche de 5 km au profit de la lutte contre le cancer du sein. Le départ est prévu boulevard des Baladas. L'arrivée se fera boulevard Yves Guillou.

Dimanche 11 juin.

Le dernier jour sera le plus intense sportivement avec à 8h40 le départ du 10km Crédit Agricole Normandie depuis le Mémorial de Caen. Il s'agit de l'épreuve la plus populaire, elle réunit coureurs débutants et compétiteurs chevronnés. 5 500 participants s'élanceront jusqu'au Parc des Expositions.

Quelques minutes plus tard, c'est la Pégasus qui prendra le départ à 8h55 de Bénouville. Plus de 4 500 personnes vont s'élancer sur ce semi-marathon.

À 9h10 à Courseulles-sur-Mer, le coup d'envoi des marathon relais par équipe de quatre et marathon de la liberté, épreuve reine, sera donné. Les coureurs s'élanceront sur 42,195 km.