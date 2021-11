Pas de grande enseigne ni de panneau affichant la carte sur le trottoir. Il faut s'approcher pour se rendre compte que Le Druide, à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), est un restaurant. À l'intérieur, l'ambiance est déjà plus chaleureuse notamment grâce aux photos et aux unes de journaux historiques affichées aux murs.

À peine installée, une serveuse vient m'expliquer qu'il n'y a pas de carte ici mais seulement un choix restreint d'entrées, de plats et de desserts qui changent selon les arrivages et les envies du chef. De tête, elle me récite la sélection du jour et je choisis de commencer par une terrine de canard. Comme souvent, c'est l'assaisonnement qui fait la différence et ici les petits grains de poivres remplissent parfaitement cette mission.

La maîtrise des assaisonnements

Pour la suite, je me tourne vers un suprême de poulet à la sauce au balsamique accompagné d'une purée de patate douce. Si chacun des éléments dans son coin peut sembler manquer d'originalité, c'est le mélange de tous ces produits à grands coups de fourchette qui révèle une alliance particulièrement satisfaisante.

Pour le dessert, la crème brûlée tient toutes ses promesses grâce à une couche de sucre parfaitement caramélisée. Pour 20€ avec une boisson, l'adresse valait bien le détour!

Le Druide, 78 route de Maromme à Mont-Saint-Aignan.