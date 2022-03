Mont-Saint-Aignan. Bonne table : Le Midi Vin, à Mont-Saint-Aignan

Plus de place en salle? Qu'à cela ne tienne, on vous installera au comptoir! Ça se passe comme ça au Midi Vin, un charmant petit bistrot de la place de l'église, à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). Pourtant, la salle qui forme un L autour du bar est assez grande. Mais le restaurant a l'ambiance et l'affluence de ces bonnes adresses que l'on garde jalousement pour soi.

Comme de nombreuses enseignes du genre, la carte restreinte propose des classiques du bistrot comme une pièce du boucher ou un hamburger. Mais celle-ci explique fièrement que tout ici est fait maison par le chef, avec des produits frais. Mais c'est bien le menu du jour qui retient mon attention.

Le bon goût du fait maison

Et on commence avec une belle portion de terrine de lapin faite maison. Un vrai délice avec du bon pain frais, des petits cornichons très vinaigrés et un petit confit d'oignons. Pour la suite, je délaisse la brochette d'agneau pour me tourner vers une ballottine de volaille à l'ail et aux fines herbes. La viande est très moelleuse et parfaitement assaisonnée. Le gratin dauphinois fondant qui l'accompagne est lui aussi un régal.

Les portions sont parfaitement servies pour contenter le palais et la gourmandise sans peser sur l'estomac. C'est donc avec envie que je m'attaque à une petite crème brûlée à la vanille bien cuite et pas trop sucrée. Pour 17,50€, l'ensemble du repas est un sans-faute.

A LIRE AUSSI.

Musique électro à Rouen : Petit Biscuit deviendra grand

Rescapée du salafisme, la Normande Henda Ayari se bat contre l'extrémisme