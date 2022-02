Nouvelle intercommunalité dans l'Orne : un schéma de travail dévoilé

La carte de la future intercommunalité dans l? Orne, publiée par le quotidien Ouest France mardi, évoquait un schéma réduisant de 42 à 16 le nombre de communauté de communes... les réactions ne sont pas faites attendre....



La sénatrice ornaise Nathalie Goulet estime que ce « découpage est manifestement préparée par le siège parisien de l?UMP » .....et ne va en rien dynamiser le territoire....



Pour Alain Lambert, le Pdt du conseil général de l?orne, et ancien sénateur UMP, il dit « se porter garant que rien ne sera fait sans concertation avec les maires des communes ».....



..et à Gauche, Laurent Beauvais, le président de la région Basse-Normandie, s?interroge : « Comment les citoyens vont-ils pouvoir comprendre et participer alors que les enjeux sur la vie quotidienne sont légion dans cette affaire » ?





Cette première ébauche, de la réforme de l?intercommunalité qui devra être opérationnelle avant l?été 2012, sera présentée au printemps et pour 3 mois, aux communes et cdc... .une commission départementale sera chargée ensuite d?affiner ce redécoupage..... La nouvelle carte de l?intercommunalité départementale devra être adoptée avant le 31 décembre prochain !

