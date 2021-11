Fécamp. Seine-Maritime : un appartement réservé aux travailleurs saisonniers à Fécamp

C'est un appartement situé rue du Grand Moulin à Fécamp, à cinq minutes à pied du centre-ville. Un appartement de 4 chambres avec une salle d'eau, une salle commune avec cuisine équipée et un petit extérieur. Le logement est géré par le Comité pour le logement de l'habitat des jeunes de Seine-Maritime (Clhaj). L'offre répond à une véritable problématique, notamment des professionnels du tourisme : trouver un logement pour un salarié qui ne va rester que quelques semaines ou quelques mois, le plus souvent en pleine saison touristique alors même que les hôtels, les gîtes ou les campings affichent complets. Mais cet appartement n'est pas réservé exclusivement aux saisonniers. Il peut être loué à des salariés en CDD, en intérim, voire à des personnes en formation, en alternance ou en stage. A terme, si l'expérience est concluante, 16 places supplémentaires devraient voir le jour à Fécamp et ses environs.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest



Une plateforme hébergement transitoire à Fécamp depuis mai 2017 Impossible de lire le son.

Pour contacter le Clhaj : 06 65 62 64 72 ou plateforme.fecamp.clhaj76@orange.fr

A LIRE AUSSI.

La bonne santé du marché de l'immobilier dans l'agglomération de Rouen