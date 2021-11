Fécamp. A Fécamp, une conférence sur l'écologie et l'habitat

L'espace info énergie et l'agglomération Fécamp Caux littoral proposent, jeudi 1er juin 2017, une conférence théâtrale "Le mensonge des trois petits cochons". Elle sera présentée par Manuel Moreau, comédien et formateur en écoconstruction. Le thème de sa conférence : l'habitat écologique. "Entre isolation écologique et jonglerie, entre épuisement des ressources et clowneries, cette conférence propose de faire le point sur l'habitat écologique et l'urgence d'agir pour changer notre société."

Conférence gesticulée "Le mensonge des trois petits cochons", c'est le jeudi 1er juin 2017 à 18h30 au cinéma le Grand large à Fécamp.

