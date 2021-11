Le-Havre. Exhibition sexuelle devant une école du Havre : les derniers éléments

Lundi 29 mai 2017, en début d'après-midi, un homme au volant d'une voiture s'arrête devant une école du quartier de Caucriauville, au Havre (Seine-Maritime). Il demande à une fillette d'une dizaine d'années où se trouve la boulangerie la plus proche. La jeune entre dans le véhicule pour le guider. L'individu en profite pour montrer son sexe à l'enfant. La fillette a le réflexe de quitter immédiatement la voiture et l'homme n'a pas tenté de la retenir. Il a pris la fuite. François Gosselin, le procureur du Havre, précise qu'il n'y a pas eu d'attouchement, ni de tentative d'enlèvement comme envisagé au début de l'enquête.

L'agresseur est un homme d'une quarantaine d'années habitant le Calvados. Il a facilement été identifié. Roulant dans un véhicule de fonction, un témoin avait repéré les inscriptions sur la voiture. La police a procédé à son interpellation le lendemain des faits, mardi 30 mai 2017 au petit matin. Il est actuellement toujours en garde à vue dans les locaux de la police havraise. L'individu est défavorablement connu de la justice. Il a été condamné à un an de prison pour exhibition en 2004 et à 15 ans d'emprisonnement en 2005 pour des faits de viol et violence sur mineur dans le Val d'Oise. Une affaire similaire serait en cours à Caen mais le parquet du Havre doit encore vérifier cette information. L'homme sera présenté au procureur mercredi 31 mai 2017 dans l'après-midi ou jeudi 1er juin 2017 dans la matinée. Une comparution immédiate est envisagée.