Gaillon. Législatives 2017, Eure, 3e circonscription, Marie Tamarelle-Verhaeghe, la République en Marche

Marie Tamarelle-Verhaeghe se présente aux élections législatives sous l'étiquette la République en Marche dans la 3e circonscription de l'Eure.

A 54 ans, Marie Tamarelle-Verhaeghe est mère de huit enfants et médecin chef de service dans deux centres de prévention et de santé publique au Havre et Val-de-Reuil. Elle milite contre toute forme d'exclusion et a toujours défendu les causes qui lui sont chères : l'accès à la santé et à la formation, le soutien au monde agricole et la promotion du monde rural.

