Le-Havre. Législatives 2017, Seine-Maritime, 8ème circonscription : Béatrice Delamotte, La République En Marche

Béatrice Delamotte est âgée de 51 ans, mariée et mère de deux enfants. Elle est née dans le quartier de Graville (au Havre en Seine-Maritime) et vit aujourd'hui à Harfleur. Elle est salariée à la ville du Havre. Béatrice Delamotte a été déléguée syndicale CFDT pendant 10 ans, jusqu'en 2009. Elle s'est engagée auprès d'Emmanuel Macron en décembre 2016, intégrant En Marche. Lors de la création de l'UDI en 2012, elle a adhéré au parti pendant un an.

