Le-Havre. Luc Lemonnier, maire du Havre, revendique une "continuité parfaite"

Le discret premier adjoint est désormais dans la lumière. Luc Lemonnier prenait encore ses marques, mardi 30 mai 2017, dans son nouveau bureau de maire à l'hôtel de ville du Havre (Seine-Maritime). "C'est beaucoup d'honneur que m'ont fait mes collègues de la majorité municipale de m'élire", affirme-t-il. Luc Lemonnier, membre du parti Les Républicains (LR), revendique une "continuité parfaite" avec Édouard Philippe avec toutefois des "ajustements nécessaires en cour de mandat en fonction de l'environnement et des événements qui peuvent arriver".

Le choix des candidats LR pour les législatives

En ce qui concerne les législatives, aucun doute sur le soutien de Luc Lemonnier à Agnès Firmin-le-Bodo sur la 7e circonscription de Seine-Maritime. L'adjointe LR est la candidate désignée pour prendre la succession d'Édouard Philippe, et aucun candidat de la République en Marche (REM) ne lui a été opposé. C'est plus compliqué sur la circonscription voisine, la 8e. L'adjoint au maire LR en charge du sport, Sébastien Tasserie, doit faire face à une candidate REM, Béatrice Delamotte. Le choix du maire se porte malgré tout sur son adjoint, "un élu de qualité qui connaît le territoire (...) et qui ne s'est pas inventé du jour au lendemain candidat aux législatives". Luc Lemonnier affirme d'ailleurs être en phase avec le chef du gouvernement sur ce sujet, même si ce dernier fait campagne pour fournir une majorité à Emmanuel Macron.

Écoutez l'interview de Luc Lemonnier, invité de la rédaction de Tendance Ouest :

