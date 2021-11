Caen. Législatives 2017, Calvados, 6e circonscription : Evelyne Stirn, sans étiquette

Investie par la Commission nationale d'investiture de Les Républicains en juin 2016, Evelyne Stirn se l'est vue retirée quelques mois plus tard suite à des tractations internes. Elle a donc décidé de se mettre en congé du parti. Âgé de 58 ans, elle est également en congé du barreau, après avoir été avocate pendant plusieurs années. Elle est mariée à Olivier Stirn, ancien ministre et maire de Vire de 1971 à 1989, avec qui elle a deux enfants. Résidente à Vire, elle est née le 18 juin 1959 à Meknes au Maroc.