Vire. Législatives 2017, Calvados, 6e circonscription : Hubert Picard, Les Républicains

Marié et père de deux enfants, Hubert Picard représentera donc l'union de la droite (LR et UDI) sur la 6e circonscription du Calvados (Vire-Evrecy). Investi par sa formation politique Les Républicains, il aura tout de même face à lui notamment, deux ex-Les Républicains. Il est né le 4 novembre 1956 à Clinchamps-sur-Orne. Âgé de 60 ans, il est agriculteur à Clinchamp-sur-Orne depuis 1981, commune dont il est maire délégué et où il réside. Il en a été le maire pendant 25 ans. Il n'a d'ailleurs jamais brigué d'autres mandats que celui-ci.