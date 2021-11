Président du parc depuis 2008, Jean-Pierre Girod et son équipe choisissent de renouveler complètement le programme d'animations estivales du parc afin de valoriser les actions menées par le PNR des Boucles de la Seine et d'impliquer d'avantage le public via des animations participatives.

Quels types d'actions peuvent être menées par le parc?

"Le parc recherche l'innovation et poursuit constamment ses expérimentations. Dans le but de maintenir les zones naturelles humides nous avons par exemple mis en oeuvre des pâturages intensifs destinés aux Highlands, des bovins d'Écosse, et aux chevaux camarguais. Ce sont des races légères et rustiques qui permettent l'entretien de ces zones.

Le parc a également créé, valorisé et développé La route des fruits ce qui a permis de relancer des circuits de consommation courts et donc de redynamiser l'activité arboricole."

De quelles animations s'agit-il?

"Ces actions qui sont encadrées par des professionnels, entomologistes, conservateurs des espaces naturels, artistes, artisans, agriculteurs, enseignants, visent un public plus large. Elles sont destinées aux enseignants, aux agriculteurs, aux consommateurs ou encore aux familles.

Il s'agit de circuits thématiques qui permettent d'explorer le territoire du parc et la variété de ses paysages: des zones humides avec la tourbière du marais vernier aux coteaux, des espaces arboricoles de la route des fruits aux zones urbanisées. Au Trait, on visite ainsi la cité-jardin ce qui nous permet de réfléchir à la façon d'occuper l'espace.

Mais on découvre aussi des savoir-faire comme la vannerie à Saint-Sulpice de Grimbouville. Ces visites visent aussi à valoriser la diversité faunistique ou floristique, parfois même sur des lieux patrimoniaux par exemple à l'abbaye de Jumièges où réside une colonie de chauve-souris. Mais ce sont des activités qui stimulent aussi l'imaginaire comme lors de la déambulation contée Le parfum des oiseaux ou lors de l'atelier de croquis de paysages au Marais Vernier."

En quoi les animations évoluent-elles?

"La programmation a radicalement changé par rapport à l'année passée. Nous souhaitons à travers cette nouvelle programmation nous adresser à tous les publics pour pouvoir préserver et valoriser le parc et partager notre savoir.

C'est aussi l'occasion de visiter des sites inattendus ou difficilement accessibles. Nous voulons à la fois faire comprendre les actions menées par le parc et partager avec le public nos enjeux. C'est pourquoi nous leur proposons par exemple de venir des Observ'acteurs: de nous aider à recenser des populations d'odonates ou de papillons miroir. Notre objectif est de faire de nos publics des acteurs de leur territoire. Ces animations offrent un nouveau point de vue sur le territoire du parc et nous questionnent sur la façon de percevoir le paysage environnant."

Pratique. Jusqu'au 4 octobre. Sur l'ensemble du territoire du PNR des Boucles de la Seines. Animations gratuites.

