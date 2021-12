Animations. Une excursion sur la route des fruits en Seine-Maritime

Isabelle Vauchel, chargée des missions tourisme durable au parc crée un programme d'animations pour valoriser la route des chaumières et la route des fruits et emmène les curieux à la découverte des boucles de la Seine le dimanche 25 juin 2017.

Sauvegarder le patrimoine arboricole

"Le PNR est à l'origine de la création de la route des fruits à la fin des années 70 explique-t-elle. Le département s'était alors engagé auprès des habitants pour la sauvegarde des savoir-faire liés à l'arboriculture". Ses actions visent à soutenir l'économie locale et garantir la préservation du paysage des vergers de pommiers et poiriers en vallée de Seine, plantés dès le 17e siècle par les moines de Jumièges.

L'origine du verger explique ainsi le nom donné à une variété locale de pomme "bénédictin". Diversifiés depuis le début du 20e siècle, les arboriculteurs produisent également de nombreux fruits rouges- fraises, framboises, groseilles, cassis ainsi que des cerises pour pouvoir commercialiser leur production tout au long de l'année. "La vente à la barrière est une particularité de la route des fruits. Les producteurs peuvent vendre sur le lieu même de la production."

Un véritable parcours

"Prolongée désormais également sur la rive gauche, la route des fruits s'étend sur 62 km de long de la maison du parc à Notre-Dame de Bliquetuit aux boucles de Brotonne de Jumièges en passant par Bardouville. Pour parcourir l'ensemble de cette zone, on peut traverser la Seine en utilisant le bac au niveau de Duclair, Heurteville ou le Mesnil sous Jumièges: une promenade pittoresque".

'animation proposée par Isabelle Vauchel ce dimanche permet d'explorer les environs d'Anneville Ambourville. "La route des fruits s'est étendue en 2015 sur cette commune. Nous partirons de Bardouville pour visiter à pied ou à dos d'ânes pour les plus jeunes les vergers de Sandra Verguht puis nous irons vers le hameau de Beaulieu : l'occasion de découvrir un paysage de bocage et de pâturages charmant, un espace particulièrement préservé et nous prendrons ensuite le bus pour rejoindre l'exploitation d'Eric Lefebvre".

Un précieux savoir-faire

Cette visite de la route des fruits permet d'aller à la rencontre de deux arboriculteurs Sandra Vergught et Eric Lefebvre. "Ce sont les deux principaux cultivateurs sur cette boucle de la Seine et tout deux gèrent une exploitation familiale et s'impliquent pour faire vivre cette route des fruits. Ceux-ci nous renseignent sur les techniques de culture et de taille, sur le rôle des abeilles, sur l'incidence de la météo sur les cultures ou encore sur les différentes variétés cultivées".

Cet échange permet de découvrir l'envers du décors et de comprendre le parcours du fruit de sa récolte à sa consommation. "Pour cela, Eric Lefebvre nous ouvrira les portes des chambres froides dans lesquelles pommes et poires sont conservées pour être consommées tout au long de l'année et nous présentera la calibreuse : une machine qui permet de classer les fruits en fonction de leur taille pour la commercialisation". Enfin, pour allier curiosité et plaisir gustatif,cet après-midi s'achèvera par un goûter gourmand.

Pratique. Dimanche 25 juin à 13h30. Mairie de Bardouville. Gratuit. Réservation obligatoire 02 35 37 23 16

A LIRE AUSSI.

Partez à la découverte du parc naturel des Boucles de Seine

En Seine-Maritime, du mécénat pour restaurer l'abbaye de Jumièges

En famille, ils pédalent de Rouen jusqu'au Mont Saint Michel