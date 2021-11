Rouen. Législatives 2017, Département, 3e circonscription : Fatima El Khili, EELV

Dans la 3e circonscription de Seine-Maritime, celle de la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime), Fatima El Khili représentera Europe Écologie Les Verts. Habitante du quartier Saint-Clément, celle dont c'est la première participation à une élection législative est rodée aux problématiques de la rive gauche de l'agglomération.

Fatima El Khlili est professeur mais aussi adjointe au maire de Rouen, en charge du logement et de l'habitat durable, des bâtiments communaux, de l'énergie, de la commission communale de sécurité et de l'hygiène et de la salubrité publique.

A LIRE AUSSI.

Législatives : Europe Écologie les Verts (presque) en ordre de marche en Normandie