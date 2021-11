Après le retrait de l'investiture de William Tchamaha et un imbroglio autour d'une femme investie sans son consentement, c'est finalement Cyrille Grenot qui hérite de la 3e circonscription de Seine-Maritime pour la République en Marche. Originaire du Nord et habitant à Rouen depuis 20 ans, il est marié, père de quatre enfants et exerce le métier de pharmacien. Il avait déjà tenté sa chance en 2012.

