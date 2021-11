Rouen. Près de Rouen, la monnaie locale victime de son succès

Juridiquement, ce ne sont pas des billets à proprement parler mais des coupons-billet. Pourtant, l'agnel s'utilise tout comme l'euro pour faire ses courses auprès des commerçants partenaires des environs de Rouen (Seine-Maritime). Mais victime de son succès, l'agnel peine à satisfaire tous ses utilisateurs avec les 12 000 coupons en circulation depuis le 13 novembre 2016.

C'est pourquoi l'association qui gère cette monnaie locale vient d'éditer 12 000 nouveaux coupons-billets pour une valeur de 82 500 agnels. Pour rappel, un agnel vaut un euro. Son principal intérêt pour l'utilisateur est que cette monnaie ne peut être réinjectée que dans l'économie locale. "Elle produit plus d'activité, d'échanges et peut-être de l'emploi autour de nous", espère Jean-Marie Almendros, membre du bureau de l'Agnel.

L'agnel gagne du terrain

La réalisation de ces nouvelles coupures a été confiée à Franck Dubois, graphiste et membre de l'association. Toujours imprimés par un imprimeur labellisé, les nouveaux coupons "ont plusieurs points de sécurité pour éviter toute contrefaçon".

Ce besoin de nouvelles coupures est le symbole de l'intérêt grandissant du public pour l'agnel. Par exemple, 1% de la valeur encaissée par le magasin Biocoop d'Amfreville-la-Mivoie sur les quatre premiers mois de l'année a été réglée en monnaie locale. De plus, le nouvelles coupures vont servir à alimenter un territoire plus large depuis que les agglomérations de Dieppe, Bernay, Elbeuf et Louviers ont rejoint le mouvement.

Dans les semaines à venir, c'est Évreux qui devrait suivre et franchir le pas.

