Rouen. À Rouen, la monnaie locale s'apprête à passer le cap du numérique

On n'arrête plus l'Agnel ! Après son déploiement dans de nouvelles agglomérations comme Dieppe et Elbeuf (Seine-Maritime), puis la mise en circulation de 12 000 coupons-billets supplémentaires en juin 2017, la monnaie locale créée à Rouen (Seine-Maritime) commence à envisager le passage à une monnaie dématérialisée et électronique. "C'est une demande des utilisateurs, d'avoir une monnaie plus facile à utiliser et plus fluide dans les échanges, notamment pour attirer les jeunes", décrit Delphine Deltour, coresponsable de l'association qui gère l'Agnel.

Plusieurs solutions au banc d'essai

Concrètement, deux solutions différentes sont envisagées et pourraient être testées : un paiement par carte ou par smartphone, ou un système plus innovant utilisant la technologie de la "blockchain" qui permet de faire des échanges en direct et sans intermédiaire.

"Nous allons les étudier et voir laquelle est la plus efficiente et la moins coûteuse, précise Delphine Deltour. Si on hésite, on fera participer les adhérents, car c'est une monnaie citoyenne qui laisse la parole à ses adhérents." Du côté du calendrier, les représentants de l'Agnel veulent avancer rapidement sur le dossier du paiement numérique et pouvoir lancer ce service d'ici la fin de l'année 2017.

