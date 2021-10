L'agnel poursuit son expansion. Une fédération de l'agnel a désormais été créée pour regrouper 5 structures locales : Rouen/Elbeuf et alentours, Eure Seine, Eure ouest, Evreux et Dieppe.

Le principe : une monnaie émise par des citoyens, organisés en association, et qui s'échange entre les membres de cette association. Une garantie de financer l'économie locale et de s'engager sur certaines valeurs définies dans une charte.

Les explications de Pascal Stéfani, le co-responsable de l'agnel dieppois.

1 agnel = 1 euro

Pour utiliser l'agnel, il faut obligatoirement adhérer à l'association. Il ne reste plus ensuite qu'à échanger des euros contre des agnels. 1 euro = 1 agnel. Et pour 100 euros, vous recevrez 103 agnels. 3% de bonification qui sont offerts par l'association. Vous pouvez ensuite utiliser ces agnels dans les magasins qui l'acceptent. A Dieppe et aux alentours, l'agnel est déjà utilisable chez un peu plus d'une dizaine de commerçants, principalement dans l'alimentation, et l'association comptait 85 membres mardi 28 mars 2017. " Nous devrions dépasser sans problème les 100 adhérents d'ici mi-avril ", estime Pascal Stéfani.

Centre de change à Dieppe (Seine-Maritime) : - Le bar des Bains, 7 rue des Bains - COOP d'Albâtre, 3 bis rue du coeur couronné

