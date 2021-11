Cherbourg. 5ème Odyssée du jeu vidéo à Cherbourg ce week-end

L'odyssée du jeu vidéo revient à la salle des fêtes de Cherbourg ce week-end. Des consoles de toutes générations seront accessibles durant les 2 jours, pour jouer entre amis , pour le plaisir ou à l'occasion des tournois organisés. Il y aura également des casques de réalité virtuelle. Mais l'odyssée du jeu vidéo , ce sont aussi des animations AUTOUR des jeux vidéo. Il y aura du cosplay (déguisements sur le thème du jeu vidéo ou du cinéma), des démonstrations de speed-running (finir le plus vite possible un jeu vidéo), un atelier pour construire son bartop (borne d'arcade en petit format)...

Ces nombreuses animations sont accessibles gratuitement. Rendez-vous samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 à partir de 10h à la salle des fêtes de Cherbourg. Plus d'infos sur odysseedujeuvideo.fr et Facebook.

Ecoutez Sophie Bigot-Dufort, secrétaire de l'association organisatrice GamePads, nous parler de ce week-end:

