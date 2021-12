2ème salon Sommergeeks à Sommervieu

Dimanche, les geeks du Bessin et de la région ont rendez-vous à Sommervieu. Plusieurs composantes de la culture geek seront proposées en non-stop: rétro-gaming (jeux-vidéos sur anciennes consoles), tournoi de jeux-vidéo, fanzine, BD, cosplay (déguisement autour de personnages de fiction), jeux de société...

L'entrée est à 3€ pour les plus de 6 ans. Rendez-vous dimanche 13 mars de 9h à 18h à la salle polyvalente de Sommervieu. Infos et programme sur sommergeeks.over-blog.com et www.facebook.com/sommergeeks

En amont du festival, samedi 12 mars, une rencontre-dédicace avec Thomas Labourot est organisée à la médiathèque de Fontaine-Etoupefour. C'est un dessinateur de BD (Aliénor, Les Geeks...). C'est samedi à 14h.

Nicolas Blin est président de l'association Sommergeek, il nous présente cette édition 2016: